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Синоптики предупреждают петербуржцев о майской гололедице

14:45, 10 мая
Тэги: погода
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Общество
Обсуждение темы:
«Синоптики предупреждают петербуржцев о майской гололедице»
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Vladlen 10.05 20:14 [ + 0 ]

за,что они деньги получают?

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Сколько больниц на эти деньги можно было построить? а наш верховный не знает? сколько бабла намыли? сотоварищи. в «"Зенит" сыграет с "Краснодаром" на "Петровском" из-за проблем с полем на новой арене»
Долбоеоп!
Так это же твоя "партия" (Гайдары, Чубайсы и прочие Кудрины) делали всё, чтобы вытравить из нашего народа историческую память!
Хотя тебе, ишаку бакинскому, ПХВ - для тебя Ленинград так, проходной вариант!
А вот я с детства знал, кто такая Тан... в «Полтавченко посетовал на молодежь, не знающую, кто такая Таня Савичева»
Это, ДА не стадион.И все же есть задор потрепать бюджетик Не устоять перед соблазном.Все в доле.А потом и наградят еще и почетным сделают.Это Россия-страна больших возможностей.Главное выбрать правильно партию. в «Открытие в Петербурге крупнейшего в мире планетария перенесли на осень»
да что молодежь,у нас "губер" не знает кто такие маннергейм и колчак... в «Полтавченко посетовал на молодежь, не знающую, кто такая Таня Савичева»
Запустить бы всю эту шатию-братию на орбиту.
Безвозвратную...
Вот за этим я бы с удовольствием наблюдал!
А потом в Планетарии внукам бы показывал, что бывает с ворами и жуликами, обворовывавшими наш народ (свой-то они хег обворуют!) в «Открытие в Петербурге крупнейшего в мире планетария перенесли на осень»
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