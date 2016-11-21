113 тонн мусора вывезли с улиц Петербурга за четыре дня
12:52
Тэги: мусор, уборка, праздник, благоустройство
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Вот, Вам ещё один пример, как "поднимают экономику" Макаки аульные, которых едрисня путинская нам наприглашала! в «Троица южан чуть не задушила бомбилу на трассе в Ленобласти»
Дядя Вова, где посадки? Вся едрисня в наглую своровали огромнейшие деньги и снова у них в карманах пусто! Снова с протянутой рукой идут народный бюджет грабить! Или, дядя Вова сам такой же? Как чиновники вороватые? Раз никаких мер не принимает? Вывод, кст... в «"Зенит" сыграет с "Краснодаром" на "Петровском" из-за проблем с полем на новой арене»
Логично. Был в советское время термин - "несуны". Это словечко - про нынешнюю власть и про партию несунов-медвежатников. Такое подозрение, что в п-едо-россах состоят одни бывшие прапорщики, ведь армейская мудрость гласит: прапорщик думает два раза в сутк... в «"Зенит" сыграет с "Краснодаром" на "Петровском" из-за проблем с полем на новой арене»
Ишака аульного на зону и под нары! За развратные действия. Какая власть ПжиВчиков-путинских, такие и "гости"! Под стать им. в «Незнакомец "с акцентом" домогался до девушки в центре Петербурга»
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