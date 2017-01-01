Троица южан чуть не задушила бомбилу на трассе в Ленобласти

У шофера угнали иномарку, которую затем сожгли.

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Обсуждение темы:

«Троица южан чуть не задушила бомбилу на трассе в Ленобласти»

ДeдЗахаp 10.05 12:06 [ + 8 – ]

Вот, Вам ещё один пример, как "поднимают экономику" Макаки аульные, которых едрисня путинская нам наприглашала!

Saymon Grapes 10.05 12:51 [ + 2 – ]

Кавказские бомбилы устраняют некавказских конкурентов...