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«10-летний мальчик разгуливал в одиночестве на станции метро "Девяткино"»

Едрисня путинская наприглашала всякой швали аульной! Ещё и с приплодом. Чего им в своих аулах не живется? Хотели свободу!? Получили! Чего сюда, к нам прётесь?