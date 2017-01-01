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«Петербуржец обстрелял чужой автомобиль на Петроградской стороне»

Рабочий, случаем, не аульный гастер из породы кавказо-макакных обезьян!? Которые едут к нам по путино-едрисей путёвке, "экономику поднимать", по тому же методу пживчико-едрисьему. По "культуре" поведения видно.