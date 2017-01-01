«"Зенит" сыграет с "Краснодаром" на "Петровском" из-за проблем с полем на новой арене»

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Общество
А я так и знала! Что второй матч будет снова на Петре, а Стадиону понадобиться еще бабло
Логично. Был в советское время термин - "несуны". Это словечко - про нынешнюю власть и про партию несунов-медвежатников. Такое подозрение, что в п-едо-россах состоят одни бывшие прапорщики, ведь армейская мудрость гласит: прапорщик думает два раза в сутки. До обеда - что унести, после обеда - как унести.
Дядя Вова, где посадки? Вся едрисня в наглую своровали огромнейшие деньги и снова у них в карманах пусто! Снова с протянутой рукой идут народный бюджет грабить! Или, дядя Вова сам такой же? Как чиновники вороватые? Раз никаких мер не принимает? Вывод, кстати, такой напрашивается!
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Happyplus 12:59, 5 мая
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