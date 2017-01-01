"Зенит" сыграет с "Краснодаром" на "Петровском" из-за проблем с полем на новой арене

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«"Зенит" сыграет с "Краснодаром" на "Петровском" из-за проблем с полем на новой арене»

legenda.natalya 10.05 11:12 [ + 5 – ]

А я так и знала! Что второй матч будет снова на Петре, а Стадиону понадобиться еще бабло

монк-аль-ахри 10.05 11:54 [ + 6 – ]

Логично. Был в советское время термин - "несуны". Это словечко - про нынешнюю власть и про партию несунов-медвежатников. Такое подозрение, что в п-едо-россах состоят одни бывшие прапорщики, ведь армейская мудрость гласит: прапорщик думает два раза в сутки. До обеда - что унести, после обеда - как унести.