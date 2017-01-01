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«Около 700 тысяч петербуржцев приняли участие в акции "Бессмертный полк" (фото)»

Люди вышли, чтобы почтить память своих родных, погибших в ВОВ и тех немногих живых, которые ещё остались.Какая в том заслуга власти? Ничего не понимаю? Кроме как, что обязали идти строем учебные заведения, ради своего пиара, едрисьего!

Почему пиара? Потому, как наши отцы, деды и прадеды не за то воевали, чтобы небольшой процент олигархов - ПЖиВчиков владел всеми богатствами в стране, а народ был ограблен и влачил жалкое существование!