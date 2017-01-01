"Зенит" дома уступил грозненскому "Тереку": 0 - 1 (видео)
21:10, 7 мая
Тэги: спорт, футбол, чемпионат россии, зенит
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«"Зенит" дома уступил грозненскому "Тереку": 0 - 1 (видео)»
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Да, история про капремонт – это как про поле чудес в стране дураков:
Не прячьте ваши денежки по банкам и углам.
Несите ваши денежки, иначе быть беде.
И в полночь ваши денежки заройте в землю там.
И в полночь ваши денежки заройте в землю где?..
в «Около миллиарда рублей собрали жители Петербурга на капремонт в 2017 году»
Не прячьте ваши денежки по банкам и углам.
Несите ваши денежки, иначе быть беде.
И в полночь ваши денежки заройте в землю там.
И в полночь ваши денежки заройте в землю где?..
в «Около миллиарда рублей собрали жители Петербурга на капремонт в 2017 году»
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