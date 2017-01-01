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"Зенит" дома уступил грозненскому "Тереку": 0 - 1 (видео)

21:10, 7 мая
Тэги: спорт, футбол, чемпионат россии, зенит
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Тэги: спорт, футбол, чемпионат россии, зенит
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Общество
Обсуждение темы:
«"Зенит" дома уступил грозненскому "Тереку": 0 - 1 (видео)»
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монк-аль-ахри 07.05 21:39 [ + 2 ]

Дебилы. Параша бомжатская. Гнать этого сраного цыгана пинками под зад!

Всего комментариев - 1

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Да, история про капремонт – это как про поле чудес в стране дураков:
Не прячьте ваши денежки по банкам и углам.
Несите ваши денежки, иначе быть беде.
И в полночь ваши денежки заройте в землю там.
И в полночь ваши денежки заройте в землю где?..
 в «Около миллиарда рублей собрали жители Петербурга на капремонт в 2017 году»
Дебилы. Параша бомжатская. Гнать этого сраного цыгана пинками под зад! в «"Зенит" дома уступил грозненскому "Тереку": 0 - 1 (видео)»
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