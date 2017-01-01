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«Во дворе на севере Петербурга легковушку завалило балконными рамами (фото)»

Раньше стеклопакеты ставили исключительно русские ребята. Последние пять лет на эту работу начали брать черномазых: кавказские криворукие, среднеазиатские ублюдки. Отсюда и такое качество. Выбирайте монтажников, плиз. Вы имеете полное право позвонить в фирму и послать Мавлюда или Ровшана далеко и конкретно. Вы же бабло платите.