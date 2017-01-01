Туристы из Петербурга больше суток не могут вылететь на отдых в Турцию
18:31
Тэги: авиа, пулково, туризм, путешествия
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