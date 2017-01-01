Туристы из Петербурга больше суток не могут вылететь на отдых в Турцию

О причинах задержки чартера пассажирам не сообщают.

О причинах задержки чартера пассажирам не сообщают.



По словам очевидцев, вылет в Анталью откладывают уже на сутки, но представители авиакомпании и туроператора Pegas Touristik пассажирам ничего о причинах не сообщают. Не удалось оперативно добиться информации от перевозчика и журналистам.



Сам факт задержки рейсов подтверждает Пулково. На табло вылетов обозначено, что борт, который должен был вылететь сегодня в 02:45, отправится 6 мая в 00:15. Второй рейс, отправлением в десять вечера, отменили.



Напомним, ранее мы писали о том, что Пассажиры авиакомпании «Северный ветер» больше суток не могут вылететь в Турцию из Петербурга. Чартерные рейсы задерживают и отменяют, сообщает «Фонтанка.ру».По словам очевидцев, вылет в Анталью откладывают уже на сутки, но представители авиакомпании и туроператора Pegas Touristik пассажирам ничего о причинах не сообщают. Не удалось оперативно добиться информации от перевозчика и журналистам.Сам факт задержки рейсов подтверждает Пулково. На табло вылетов обозначено, что борт, который должен был вылететь сегодня в 02:45, отправится 6 мая в 00:15. Второй рейс, отправлением в десять вечера, отменили.Напомним, ранее мы писали о том, что в Пулково самолет китайской авиакомпании столкнулся с трапом.





