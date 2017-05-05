Автоледи на "Ауди" отправила юного мотоциклиста в больницу в ДТП в Купчино

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Обсуждение темы:

«Автоледи на "Ауди" отправила юного мотоциклиста в больницу в ДТП в Купчино»

dexter 05.05 16:17 [ + -4 – ]

Чем больше хрустов самовыпялятся, тем лучше.

Hиф-Hиф 05.05 19:44 [ + -3 – ]

недолго мотосек катался



НЕСТОР 05.05 21:19 [ + 2 – ]

Мочалка она вонючая, а не автоледи.

махоня 05.05 22:23 [ + 0 – ]

Интересно с какой скоростью ехал хруст и есть у него права?