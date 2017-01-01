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9 мая метро будет работать в Петербурге всю ночь

14:28
Тэги: метро, транспорт, праздник, расписание
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Тэги: метро, транспорт, праздник, расписание
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garikgro 11:21, 21 марта

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Сколько из этих денег дойдет до дела? А сколько с3/14здит ублюдочная власть? в «Около миллиарда рублей собрали жители Петербурга на капремонт в 2017 году»
И кто же на них летом отдохнет? в «Около миллиарда рублей собрали жители Петербурга на капремонт в 2017 году»
Благодаря взносам на капремонт наши дома останутся в целости и сохранности и ими смогут пользоваться мракозадые скоты и их дети и внуки.

 в «Около миллиарда рублей собрали жители Петербурга на капремонт в 2017 году»
Применить эту пену к коллекторам так,что бы и проктолог не помог. в «В Петербурге полиция задержала коллекторов, которые залили двери монтажной пеной»
"показался подозрительным".....так и пишите,что басурманин. в «Мужчину с пакетом наркотиков задержали на севере Петербурга»
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