«Около миллиарда рублей собрали жители Петербурга на капремонт в 2017 году»

Миллиард рублей перечислили в фонд капитального ремонта жители Петербурга с начала 2017 года. Взносы внесли почти 90% горожан.Как сообщает 5 мая, за первый квартал нового года горожане уже заплатили в фонд треть всех взносов за 2016 год. Всего, начиная с 2014 года, было собрано 7,2 миллиарда рублей.По данным комитета, на сегодняшний день средства перевели 88,2% горожан, при этом большинство денег получены от жителей многоквартирных домов. Значительно вырос уровень собираемости взносов по нежилым помещениям. Этот показатель превысил 67%.Краткосрочный план на 2017 год предусматривает проведение работ по капремонту на 10,3 млрд рублей. 6,1 млрд потратят из бюджета, остальные 4,2 млрд — средства, собранные с собственников.