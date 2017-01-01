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Дорожные работы ограничат движение на дамбе в Петербурге

12:48
Тэги: дамба, дороги, авто
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Тэги: дамба, дороги, авто
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Полный текст заявления патриарха Кирилла об отношении церкви к ситуации вокруг Исаакиевского собора

garikgro 11:21, 21 марта

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