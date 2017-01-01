Гость из Белоруссии перебрал с алкоголем и выпал из окна 7-го этажа на Костюшко

Приезжий выжил, но получил тяжелые травмы.

Приезжий выжил, но получил тяжелые травмы.



По информации АН «Оперативное прикрытие», тяжело травмированного 35-летнего мужчину нашли 4 мая в 08:50 утра под окнами дома 10 по улице Костюшко.



Белоруса доставили в Городскую больницу №26 с кататравмой, закрытой черепно-мозговой травмой, тупой травмой грудной клетки и брюшной полости, повреждением внутреннихорганов, переломом ребер справа, шоком 2 степени, в тяжелом состоянии. Пациента поместили в реанимацию.



При госпитализации медики зафиксировали алкогольное опьянение мужчины.

По предварительным данным, он выпал из окна квартиры на 7-м этаже, в которой проживал. Дверь в жилище оказалась заперта изнутри.



Напомним, ранее мы писали о том, что

Уроженец Белоруссии в халате, нижнем белье и тапочках выпал с 7-го этажа в Московском районе.По информации АН «Оперативное прикрытие», тяжело травмированного 35-летнего мужчину нашли 4 мая в 08:50 утра под окнами дома 10 по улице Костюшко.Белоруса доставили в Городскую больницу №26 с кататравмой, закрытой черепно-мозговой травмой, тупой травмой грудной клетки и брюшной полости, повреждением внутреннихорганов, переломом ребер справа, шоком 2 степени, в тяжелом состоянии. Пациента поместили в реанимацию.При госпитализации медики зафиксировали алкогольное опьянение мужчины.По предварительным данным, он выпал из окна квартиры на 7-м этаже, в которой проживал. Дверь в жилище оказалась заперта изнутри.Напомним, ранее мы писали о том, что в Никольском 50-летняя женщина разбилась насмерть, выпав из окна 16-го этажа.





