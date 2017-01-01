На Большом Сампсониевском легковушки от удара вылетели на тротуар и сбили двух пешеходов (фото, видео)

Пострадавших госпитализировали.

Пострадавших госпитализировали.



Как сообщает "Водитель Петербурга" со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, авария произошла 4 мая около 14.40 на пересечении улицы Александра Матросова и Большого Сампсониевского проспекта. Там столкнулись Ford Focus и Volkswagen.



От удара оба автомобиля оказались на тротуаре. В результате ДТП под машины попали два пешехода. Женщина получила тяжелые травмы, мужчина – ранения средней степени тяжести. По факту аварии проводится проверка.







Напомним,

Сегодня днем в Выборгском районе Петербурга произошло серьезное ДТП с участием двух легковушек, в результате которого пострадали два пешехода. Иномарки от удара вылетели на тротуар.Как сообщает "Водитель Петербурга" со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, авария произошла 4 мая около 14.40 на пересечении улицы Александра Матросова и Большого Сампсониевского проспекта. Там столкнулись Ford Focus и Volkswagen.От удара оба автомобиля оказались на тротуаре. В результате ДТП под машины попали два пешехода. Женщина получила тяжелые травмы, мужчина – ранения средней степени тяжести. По факту аварии проводится проверка.Напомним, сегодня днем в Луге "Лада" получила удар сзади от грузовика и сбила на пешеходном переходе двух женщин.





