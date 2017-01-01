В Луге "Лада" получила удар сзади от грузовика и сбила на пешеходном переходе двух женщин (фото)

Пострадавших госпитализировали.

Пострадавших госпитализировали.



Как сообщает 47News со ссылкой на правоохранительные органы региона, авария произошла днем 4 мая на пешеходном переходе в Луге. Легковой автомобиль "Лада" остановился перед "зеброй", пропуская двух женщин. В этот момент в легковушку врезался грузовик "Урал" и вытолкнул машину на пешеходный переход.



По предварительным данным, у грузовика могли отказать тормоза. В результате ДТП, одна женщина получила тяжелые травмы, а вторая была госпитализирована в состоянии средней тяжести. По факту аварии проводится проверка.







Напомним, ранее мы писали о том, что

Сегодня днем в городе Луга Ленинградской области произошло серьезное ДТП с участием двух пешеходов. В результате наезда пострадавшие были госпитализированы в больницу с различными травмами.Как сообщает 47News со ссылкой на правоохранительные органы региона, авария произошла днем 4 мая на пешеходном переходе в Луге. Легковой автомобиль "Лада" остановился перед "зеброй", пропуская двух женщин. В этот момент в легковушку врезался грузовик "Урал" и вытолкнул машину на пешеходный переход.По предварительным данным, у грузовика могли отказать тормоза. В результате ДТП, одна женщина получила тяжелые травмы, а вторая была госпитализирована в состоянии средней тяжести. По факту аварии проводится проверка.Напомним, ранее мы писали о том, что на юго-западе Петербурга автоледи на "Форд" покалечила 37-летнего пешехода.







Обсуждение темы: «В Луге "Лада" получила удар сзади от грузовика и сбила на пешеходном переходе двух женщин (фото)» Hиф-Hиф 04.05 20:25 [ + -1 – ]

Поделом бабцам! Нечего в нарушение п.4.5 ПДД выходить на НПП при наличии опасности в виде мчащегося грузовика без тормозов.

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