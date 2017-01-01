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В Луге "Лада" получила удар сзади от грузовика и сбила на пешеходном переходе двух женщин (фото)

16:44, 4 мая
Тэги: дтп, авто, пешеходы, травмы, пострадавшие, ленобласть, луга
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Тэги: дтп, авто, пешеходы, травмы, пострадавшие, ленобласть, луга
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Обсуждение темы:
«В Луге "Лада" получила удар сзади от грузовика и сбила на пешеходном переходе двух женщин (фото)»
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Hиф-Hиф 04.05 20:25 [ + -1 ]

Поделом бабцам! Нечего в нарушение п.4.5 ПДД выходить на НПП при наличии опасности в виде мчащегося грузовика без тормозов.

Всего комментариев - 1

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