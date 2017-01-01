Ранее судимый шизофреник сбежал из больницы Скворцова-Степанова

По словам медиков, молодой челвоек не агрессивен по отношению к окружающим.

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«Ранее судимый шизофреник сбежал из больницы Скворцова-Степанова»

Bloempje 04.05 18:10 [ + 4 – ]

Вот и местечко для Милонова с Мизулиной освободилось! Ну-ка-сь, кто первый?!!

ДeдЗахаp 04.05 18:32 [ + 5 – ]

Самое место для едрисей госдуры! Потому, как не может нормальный и адекватный депутатский корпус, в самой богатой стране в мире, принимать решения, которые ввергают страну в кризис, нищету, коррупцию,безработицу и бардак! Всех бы скудоумных их в Скворечник сей!

Инь Порось 04.05 19:06 [ + 2 – ]

... А вот интересно - кому и, главное, откуда надо сбежать, чтобы освободилось местечко для Поклонской?

усы песковa 04.05 21:40 [ + 2 – ]

Нехорошие вы граждане. Зачем нас и наших госдумовцев в псих. лечебницы определять? У нас своё учреждение всех убогих и скудоумных. Называется оно госдура!