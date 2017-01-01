«Ранее судимый шизофреник сбежал из больницы Скворцова-Степанова»

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Общество
Вот и местечко для Милонова с Мизулиной освободилось! Ну-ка-сь, кто первый?!!
Самое место для едрисей госдуры! Потому, как не может нормальный и адекватный депутатский корпус, в самой богатой стране в мире, принимать решения, которые ввергают страну в кризис, нищету, коррупцию,безработицу и бардак! Всех бы скудоумных их в Скворечник сей!
... А вот интересно - кому и, главное, откуда надо сбежать, чтобы освободилось местечко для Поклонской?
Нехорошие вы граждане. Зачем нас и наших госдумовцев в псих. лечебницы определять? У нас своё учреждение всех убогих и скудоумных. Называется оно госдура!
Кому чего непонятно. Всегда дам ответ. Наш то обещалкин-обиралкин не знает, что ответить. Меня послал ответы давать. Заметили, поди? Всё я отвечаю.А, медведо-путины, по своему скудоумию в разговоры не встревают. Одно дело кризис и коррупцию наводить в стране- дело не хитрое! Другое что то пояснять что то.
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garikgro 11:21, 21 марта
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