В Петербурге День Победы может стать одним из самых холодных за последние 50 лет

На город надвигается очередной циклон.

На город надвигается очередной циклон.



"Всем недовольным погодой предлагаю остановить этого "красавца" силой общей мысли, или направить его к соседям. Хотя с 8 по 10 мая везде погода одинаковая", - отметил Александр Колесов в своем Facebook . Он наглядно показал, что ждет петербуржцев на вторые майские праздники - серая масса циклона уже накрыла всю Скандинавию и движется на европейскую территорию России.







"На сегодняшний день в нашем прогнозе температура днем 8 и 9 мая до +5 гр. В 1972 году 9 мая одна из самых низких дневных температур, холоднее были только революционные годы 1917 и 1918, там чуть выше 0 гр. Так что рекорда не побьем, но в 5-ку войти можем", - отметил Александр Колесов.



8 и 9 мая в Петербурге ожидается сильный резкий холодный ветер, по ночам возможны заморозки, вероятны осадки в виде мокрого снега. Отметим, что в прошлом году на 9 мая в Петербурге было +20 градусов.



Напомним, что

Главный синоптик Гидрометцентра Александр Колесов сообщил о циклоне, который надвигается на Петербург. Непогода ожидается в регионе как раз из-за "этого красавца", как назвал его метеоролог. Сильно похолодает в городе 8-10 мая."Всем недовольным погодой предлагаю остановить этого "красавца" силой общей мысли, или направить его к соседям. Хотя с 8 по 10 мая везде погода одинаковая", - отметил Александр Колесов в своем. Он наглядно показал, что ждет петербуржцев на вторые майские праздники - серая масса циклона уже накрыла всю Скандинавию и движется на европейскую территорию России."На сегодняшний день в нашем прогнозе температура днем 8 и 9 мая до +5 гр. В 1972 году 9 мая одна из самых низких дневных температур, холоднее были только революционные годы 1917 и 1918, там чуть выше 0 гр. Так что рекорда не побьем, но в 5-ку войти можем", - отметил Александр Колесов.8 и 9 мая в Петербурге ожидается сильный резкий холодный ветер, по ночам возможны заморозки, вероятны осадки в виде мокрого снега. Отметим, что в прошлом году на 9 мая в Петербурге было +20 градусов.Напомним, что из-за неблагоприятной погоды Петербург начнут периодически протапливать только с 15 мая. Боле-менее теплая погода установится в анешм регионе только в 20-х числах этого месяца.





