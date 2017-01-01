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«В Кировске грабитель украл из ломбарда планшет с драгоценностями на 200 тысяч рублей»

усы песковa 04.05 21:59 [ + 3 – ]

Нашёл чем хвалиться? Подумаешь побрякушек украл на 200 000? Наш то минооборонщик Сердюков с Васильевой на сотни млрд стибрили и молчат. Лишь посмеиваются. Про Медведева не говорю. Тот всех обскакал И, такие доходы указал в своей деклорации, что в пору ему на паперть идти побираться!