В Ленобласти ищут педофила, который заманил к себе в квартиру малолетнюю девочку и надругался над ней

По факту возбуждено уголовное дело.

По факту возбуждено уголовное дело.



Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, по версии следствия, в апреле этого года мужчина, обманным путем заманив ребенка в квартиру одного из домов в поселке Оредеж, достоверно зная о малолетнем возрасте девочки и используя ее беспомощное состояние, совершил в отношении потерпевшей насильственные действия сексуального характера.



В отношении извращенца было возбуждено уголовное дело по статье "насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста".



"В настоящее время, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Организованы оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения лица", - отметили в ведомстве.



Напомним, ранее мы писали о том, что

В Лужском районе Ленинградской области правоохранительные органы разыскивают 58-летнего местного жителя, который подозревается в надругательстве над малолетней девочкой.Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, по версии следствия, в апреле этого года мужчина, обманным путем заманив ребенка в квартиру одного из домов в поселке Оредеж, достоверно зная о малолетнем возрасте девочки и используя ее беспомощное состояние, совершил в отношении потерпевшей насильственные действия сексуального характера.В отношении извращенца было возбуждено уголовное дело по статье "насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста"."В настоящее время, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Организованы оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения лица", - отметили в ведомстве.Напомним, ранее мы писали о том, что полиция ищет гражданина Молдовы, который в течение нескольких месяцев насиловал 11-летнего мальчика.







Обсуждение темы: «В Ленобласти ищут педофила, который заманил к себе в квартиру малолетнюю девочку и надругался над ней» ДeдЗахаp 04.05 18:38 [ + 4 – ]

Выяснить досканально, правда ли? Если факты подтвердятся - обрезать претендалы и на зону, пожизненно! Чтобы другим была наука, как трогать детей!

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