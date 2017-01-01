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В тройном ДТП на областной трассе водитель Daewoo Matiz сгорел заживо

10:48
Тэги: дтп, авто, пожары, смерть, ленобласть, киришский район
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Тэги: дтп, авто, пожары, смерть, ленобласть, киришский район
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Вишневскому надо найти реально ветерана ВОВ и помочь не на словах а реально деньгами,и на эти предъявы ответить как есть,я помог реально человеку,герою а не как многие на этом великом дне устраивают показное шапито.А то наши политики такие же патриоты как... в «Депутата Бориса Вишневского пожурили в ЗакСе за отсутствие георгиевской ленты»
Этим педро-коллекторам помоечным, вначале прошуровать битой их дупла вонючие и потом на зону, под нары! Там их быстро уму разуму научат! Будут как образцово-покорные жёны себя вести! Это им не с женщинами, детьми и стариками воевать! Подонки! в «В Петербурге полиция задержала коллекторов, которые залили двери монтажной пеной»
навыки замполита у Макарова прут с каждой минутой. Императив: делай, как я говорю, растёт у этого чмошника с каждым днём! в «Депутата Бориса Вишневского пожурили в ЗакСе за отсутствие георгиевской ленты»
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