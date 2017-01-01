Обсуждение темы:

«В Петербурге полиция задержала коллекторов, которые залили двери монтажной пеной»

Для выбивания долга все средства хороши. А не расплачиваться за кредит признак дурного тона.

Этим педро-коллекторам помоечным, вначале прошуровать битой их дупла вонючие и потом на зону, под нары! Там их быстро уму разуму научат! Будут как образцово-покорные жёны себя вести! Это им не с женщинами, детьми и стариками воевать! Подонки!