Игорь Албин: Петербург перейдет на периодическое протапливание с 15 мая
09:33
Тэги: отопление, тепло, погода, жкх, игорь албин
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В коммуналке на Маршала Тухачевского двое в масках избили двух девушек и украли у их соседа более 600 тысяч рублей (33/+0)
В Петербурге полиция не дала депутату Милонову "влиться" в колонну марширующих ЛГБТ-активистов и устроить провокацию (видео) (13/+1)
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Вишневскому надо найти реально ветерана ВОВ и помочь не на словах а реально деньгами,и на эти предъявы ответить как есть,я помог реально человеку,герою а не как многие на этом великом дне устраивают показное шапито.А то наши политики такие же патриоты как... в «Депутата Бориса Вишневского пожурили в ЗакСе за отсутствие георгиевской ленты»
Этим педро-коллекторам помоечным, вначале прошуровать битой их дупла вонючие и потом на зону, под нары! Там их быстро уму разуму научат! Будут как образцово-покорные жёны себя вести! Это им не с женщинами, детьми и стариками воевать! Подонки! в «В Петербурге полиция задержала коллекторов, которые залили двери монтажной пеной»
навыки замполита у Макарова прут с каждой минутой. Императив: делай, как я говорю, растёт у этого чмошника с каждым днём! в «Депутата Бориса Вишневского пожурили в ЗакСе за отсутствие георгиевской ленты»
Очко им заспринцевать монтажной пеной в «В Петербурге полиция задержала коллекторов, которые залили двери монтажной пеной»
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