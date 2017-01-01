В Никольском пьяный мужчина в порыве ярости избил свою жену и порезал ей ноги

Когда за ним пришли стражи порядка, спрыгнул из окна и попытался сбежать.

Когда за ним пришли стражи порядка, спрыгнул из окна и попытался сбежать.



Как сообщает пресс-служба УВО по городу и области , инцидент произошел в доме 6 по Октябрьской улице городе Никольское. Жильцы, услышав женские крики, обратились в полицию.



Прибывшие бойцы Росгвардии также услышали крики о помощи, но дверь квартиры была закрыта. На место для вскрытия входной двери были вызваны сотрудники МЧС. При этом наряд вневедомственной охраны блокировал возможные пути отхода злоумышленника, который, судя по постороннему шуму и звукам шагов в квартире, все еще находился в помещении.



В какой-то момент неизвестный мужчина открыл окно и спрыгнул на землю, после чего попытался скрыться с места происшествия. Находившийся возле дома сотрудник вневедомственной охраны, после недолгого преследования, задержал мужчину возле соседнего дома.



В квартире была обнаружена 36-летняя женщина с телесными повреждения различной степени тяжести в области головы и туловища, а также несколько колото-резаных проникающих ранений обеих ног. По предварительной информации, супруг пострадавшей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе внезапно возникшего конфликта напал на женщину и нанес ей побои, а также ранил ножом.



Потерпевшая была госпитализирована на «скорой». По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



Напомним, ранее мы писали о том, что

Накануне днем в Тосненском районе Ленинградской области наряд вневедомственной охраны задержал 39-летнего мужчину, который подозревается в том, что нанес телесные повреждения различной степени тяжести и ножевые ранения ног своей супруге.Как сообщает, инцидент произошел в доме 6 по Октябрьской улице городе Никольское. Жильцы, услышав женские крики, обратились в полицию.Прибывшие бойцы Росгвардии также услышали крики о помощи, но дверь квартиры была закрыта. На место для вскрытия входной двери были вызваны сотрудники МЧС. При этом наряд вневедомственной охраны блокировал возможные пути отхода злоумышленника, который, судя по постороннему шуму и звукам шагов в квартире, все еще находился в помещении.В какой-то момент неизвестный мужчина открыл окно и спрыгнул на землю, после чего попытался скрыться с места происшествия. Находившийся возле дома сотрудник вневедомственной охраны, после недолгого преследования, задержал мужчину возле соседнего дома.В квартире была обнаружена 36-летняя женщина с телесными повреждения различной степени тяжести в области головы и туловища, а также несколько колото-резаных проникающих ранений обеих ног. По предварительной информации, супруг пострадавшей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе внезапно возникшего конфликта напал на женщину и нанес ей побои, а также ранил ножом.Потерпевшая была госпитализирована на «скорой». По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Напомним, ранее мы писали о том, что в Сясьстрое бойцы Росгвардии схватили мужчину, угрожавшего зарезать бывшую супругу.





