Обсуждение темы:

«Возвращавшийся с Крита в Петербург самолет едва не упал после взлета (фото)»

Летал на самолёте этой конторки и тоже из Ираклиона - самолёт, буквально, рухлядь 80-х! Сидел рядом с дверью, в середине. Во время взлета оттуда капала вода со всех щелей, а в полёте слышался свист, щели двери обросли льдом! Сложилось ощущение, что самолёт на скотче держался!!!