Депутата Бориса Вишневского пожурили в ЗакСе за отсутствие георгиевской ленты
- Крем от геморроя «Здоров»
- В Сланцах 41-летний мужчина во время пьянки потерял сознание, упал и умер
- Двое 16-летний парней, чтобы доставить металлолом в пункт приема, угнали в Ленобласти ВАЗ
- Открытие в лечении варикоза
- В Ленобласти на берегу озера нашли мужчину, который выпал из перевернувшейся лодки на глазах у сына еще прошлой осенью
- В Ленобласти скоропостижно скончался поисковик из Москвы
- В Тихвинке утонула психически нездоровая 59-летняя женщина
- В Новой Ладоге 29-летняя женщина пыталась зарезать своего знакомого во время ссоры
- Самолет, летевший из Петербурга в Новосибирск, вернулся из-за потерявшего сознание пассажира
- В Никольском пьяный мужчина в порыве ярости избил свою жену и порезал ей ноги
- Возвращавшийся с Крита в Петербург самолет едва не упал после взлета (фото)
- Военные изменили время репетиции парада, чтобы не создавать проблем водителям (видео)
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
Вишневскому надо найти реально ветерана ВОВ и помочь не на словах а реально деньгами,и на эти предъявы ответить как есть,я помог реально человеку,герою а не как многие на этом великом дне устраивают показное шапито.А то наши политики такие же патриоты как те артисты которые отказались ехать в Крым ..Противно.А то в метро сидит жопа вся в ленточках и пилотках а рядом стоит Ветеран весь в медалях и ранах..место конечно не уступит,оно понятно это не его праздник ,уже не его..
навыки замполита у Макарова прут с каждой минутой. Императив: делай, как я говорю, растёт у этого чмошника с каждым днём!
Статья 17.11. Незаконное ношение государственных наград
Опубликовано 16-02-2011
1. Ношение ордена, медали, нагрудного знака к почетному званию, знака отличия Российской Федерации, РСФСР, СССР, орденских лент или лент медалей на планках лицом, не имеющим на то права, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей с конфискацией ордена, медали, нагрудного знака к почетному званию, знака отличия Российской Федерации, РСФСР, СССР, орденских лент или лент медалей на планках
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
garikgro 11:21, 21 марта
на новости