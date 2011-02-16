Обсуждение темы:

«Депутата Бориса Вишневского пожурили в ЗакСе за отсутствие георгиевской ленты»

Вишневскому надо найти реально ветерана ВОВ и помочь не на словах а реально деньгами,и на эти предъявы ответить как есть,я помог реально человеку,герою а не как многие на этом великом дне устраивают показное шапито.А то наши политики такие же патриоты как те артисты которые отказались ехать в Крым ..Противно.А то в метро сидит жопа вся в ленточках и пилотках а рядом стоит Ветеран весь в медалях и ранах..место конечно не уступит,оно понятно это не его праздник ,уже не его..