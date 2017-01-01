Буйная пациентка устроила погром в машине скорой помощи и сбежала через разбитое окно (фото)

Девушка рисовала на набережной Фонтанки и неожиданно начала вести себя неадекватно.

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«Буйная пациентка устроила погром в машине скорой помощи и сбежала через разбитое окно (фото)»