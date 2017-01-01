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Двое 16-летний парней, чтобы доставить металлолом в пункт приема, угнали в Ленобласти ВАЗ

18:43
Тэги: угоны, авто, ленобласть, задержания, дети, следствие
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Тэги: угоны, авто, ленобласть, задержания, дети, следствие
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garikgro 11:21, 21 марта

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