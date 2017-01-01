В Ленобласти на берегу озера нашли мужчину, который выпал из перевернувшейся лодки на глазах у сына еще прошлой осенью

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«В Ленобласти на берегу озера нашли мужчину, который выпал из перевернувшейся лодки на глазах у сына еще прошлой осенью»