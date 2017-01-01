На Парашютной очередной автохам заблокировал скорую с больным ребенком на борту (видео)

Водитель был уверен, что отсутствие надписи "реанимация" дает ему преимущественное право проезда.

Обсуждение темы:

«На Парашютной очередной автохам заблокировал скорую с больным ребенком на борту (видео)»

ДeдЗахаp 03.05 11:59 [ + 13 – ]

Оштрафовать на круглую сумму и прав лишить на год-два! В следующий раз будет умнее и спеси поубавиться!

Тоскливый Дятел Терпило 03.05 12:03 [ + -8 – ]

А мне водитель легковой очень понравился. Он вел себя уверенно и спокойно.

Неzнайка. 03.05 12:52 [ + 9 – ]

Тепло стало- всекие придурки повылазили из щелей как тараканы. Зачем спорить? Не проще пропустить скорую? Что за бред с надписью? Голову ушлепку напекло...

Волк Лисыч 03.05 14:10 [ + 8 – ]

Водилу говнобудки КIA закинуть ненадолго в 90-е, и чтобы попробовал не уступить дорогу братве, спешащей на стрелку. Быстро бы научился и ездить и как правильно вести себя, а так это чмо решило самоутвердиться перед лепилами.

НЕСТОР 03.05 14:36 [ + 3 – ]

Водителю скорой надо было .бнуть монтировкой ушлёпка.

Всезнайка 03.05 15:31 [ + 1 – ]

Надо было кирпичём заехать в лобовое стекло или вытащить водятла и набить ему морду...а проще сразу коктейль молотова бросить в него...