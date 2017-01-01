«На Парашютной очередной автохам заблокировал скорую с больным ребенком на борту (видео)»

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Общество
Оштрафовать на круглую сумму и прав лишить на год-два! В следующий раз будет умнее и спеси поубавиться!
А мне водитель легковой очень понравился. Он вел себя уверенно и спокойно.
Тепло стало- всекие придурки повылазили из щелей как тараканы. Зачем спорить? Не проще пропустить скорую? Что за бред с надписью? Голову ушлепку напекло...
Водилу говнобудки КIA закинуть ненадолго в 90-е, и чтобы попробовал не уступить дорогу братве, спешащей на стрелку. Быстро бы научился и ездить и как правильно вести себя, а так это чмо решило самоутвердиться перед лепилами.
Надо было кирпичём заехать в лобовое стекло или вытащить водятла и набить ему морду...а проще сразу коктейль молотова бросить в него...
типичный полуфабрикат человека из россиянии. собственность -овно - киа не машина, а скотовозка. знаний мало, но с претензиями. остатки бздливости присутствуют - за ребёнка можно и получить. типичный полуфабрикат производства либерастической школы периода правления беспалого алкаша.
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garikgro 11:21, 21 марта
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