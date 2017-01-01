На Комендантском водитель Citroen насмерть сбил 32-летнего мужчину
11:14
Тэги: дтп, авто, пешеходы, смерть, приморский район
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