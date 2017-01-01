Обсуждение темы:

«Полиция ищет гражданина Молдовы, который в течение нескольких месяцев насиловал 11-летнего мальчика»

А на что отец смотрел все это время? Как будто сдал сына в аренду.

Нечего пускать к нам всякую мразь цыганскую и аульную, тоже! Тогда и преступлений будет, сразу, на 85-90% меньше! Только до путинской толерантной едрисни, то не доходит! Вечно у полоротых ворота не закрыты, на границе! Проходи вся шваль, милости просим!