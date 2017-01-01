В Петербурге ищут эксгибициониста, который устроил развратное шоу в лифте с девятиклассницей

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«В Петербурге ищут эксгибициониста, который устроил развратное шоу в лифте с девятиклассницей»

Тоскливый Дятел Терпило 03.05 11:25 [ + 0 – ]

И что ему теперь за это будет? Как теперь девочке жить дальше после того, что она увидела?

12345 03.05 11:40 [ + -4 – ]

9 класс. Все она уже видела.

ДeдЗахаp 03.05 11:55 [ + 9 – ]

Поймать извращенца и по корень оттяпать причендалы! Чтобы в следующий раз нечем было развратничать негодяю!