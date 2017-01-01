В Петербурге ищут эксгибициониста, который устроил развратное шоу в лифте с девятиклассницей
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Общество
И что ему теперь за это будет? Как теперь девочке жить дальше после того, что она увидела?
Поймать извращенца и по корень оттяпать причендалы! Чтобы в следующий раз нечем было развратничать негодяю!
... Жаль, что у девчонки не оказалось с собой электрошокера ...
Приложила бы его контактами мастурбатору к яйцам и получил бы он полнейшее удовлетворение ... На всю недолгую оставшуюся жизнь ...
Товарищи родители, братья, молодые люди! Надеюсь, сомнений в том, что нужно в обязательном порядке дарить Вашим дочкам, сестрам и девушкам (тем более после таких случаев) ни у кого не остаётся?????
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15:15, 24 апреля
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