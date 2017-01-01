Милонов прокомментировал конфликт с геями в Петербурге: Эти мрази не должны ходить по улице

Депутат подчеркнул, что в лозунгах, которые несли представители ЛГБТ-сообщества, «не было ничего про первомай».

Обсуждение темы:

«Милонов прокомментировал конфликт с геями в Петербурге: Эти мрази не должны ходить по улице»

Тоскливый Дятел Терпило 03.05 11:24 [ + -12 – ]

Виталий Валентинович лично борется с извращенцами и не побоялся встретиться с ними лицом к лицу, что говорит о несгибаемой воле и железной выдержке этого человека. Обидно, что какая-то тварь посмела ткнуть ему свою конечность в лицо. Правоохранительным органам следует удвоить, нет даже утроить бдительность, чтобы беречь настоящего самородка, человека высоких нравственных принципов от всякой нечисти.

ДeдЗахаp 03.05 11:43 [ + 9 – ]

Что то Милонов крепко обиделся на своих соподвижников? Не иначе как его любимый бросил, как вещь ненужную и нашёл себе дамочку помоложе? Пытается, латентный, скрыть обиду. Да шила в мешке не утаишь! И, бывших не бывает, тоже.