«Милонов прокомментировал конфликт с геями в Петербурге: Эти мрази не должны ходить по улице»

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Общество
Виталий Валентинович лично борется с извращенцами и не побоялся встретиться с ними лицом к лицу, что говорит о несгибаемой воле и железной выдержке этого человека. Обидно, что какая-то тварь посмела ткнуть ему свою конечность в лицо. Правоохранительным органам следует удвоить, нет даже утроить бдительность, чтобы беречь настоящего самородка, человека высоких нравственных принципов от всякой нечисти.
Что то Милонов крепко обиделся на своих соподвижников? Не иначе как его любимый бросил, как вещь ненужную и нашёл себе дамочку помоложе? Пытается, латентный, скрыть обиду. Да шила в мешке не утаишь! И, бывших не бывает, тоже.
Дятел, не волнуйся ты так за Милонова-дерьмомёта. Хотел он, разумеется, чтобы ему ткнули ниже спины, да вот, неувязка вышла! Друг егонный не понял и по харе рыжей вдул. Ничего, милые бранятся - только тешатся! Они помирились и как голубки воркуют давно. Лишь, дятел себя накручивает.
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garikgro 11:21, 21 марта
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