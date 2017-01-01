Обсуждение темы:

«Сенаторы внесли законопроект о праве транспортных полицейских применять электрошокеры»

Тоскливый Дятел Терпило 03.05 11:20 [ + -4 – ]

Очень правильная поправка. Я бы добавил право применения травматического оружия, слезоточивого газа, дубинки и еще взял бы в штат пит-бультерьеров. И конечно, нужны щиты для предотвращения ответных действий.