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«В Ленобласти дачник принял пьяного мужчину за мертвеца и вызвал полицию»

А наутро, чтоб мне провалиться, Тот покойник ожил и сказал: "Дайте гады мне опохмелиться- Я вчера немножко перебрал".

Инь Порось 03.05 20:04 [ + 0 – ]

... "Есть на то" - сказал несостоявшийся мертвец -

"Алиби и оправданье у меня ...

Я ж устал ... Ведь я же - с геями борец ...

Я ж на Невском геев вместе с полицаями гонял ..."



И слеза скатилася скупая ...

Попросил "покойник" наш воды ...

Встал шатаясь, блеском отливая

Своей рыжей, мокрой бороды ...

