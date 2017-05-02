В Сестрорецке "Дэу" во время обгона лоб в лоб столкнулась с КамАзом, груженным щебнем

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«В Сестрорецке "Дэу" во время обгона лоб в лоб столкнулась с КамАзом, груженным щебнем»

утро&лето 02.05 18:16 [ + 0 – ]

Таджикская и Узбекская диаспра очень благодарна судебным приставам.

Hиф-Hиф 02.05 18:23 [ + 0 – ]

http://spbvoditel.ru/2017/05/02/041/

А тут поп-толоконный лоб на пару с братцем своим на встречке уе...лся и человека за собой утащил, гад.

Hиф-Hиф 02.05 18:26 [ + 0 – ]

Засмеялся Балда лукаво:

«Что ты это выдумал, право?

Где тебе тягаться со мною,

Со мною, с самим Балдою?

Экого послали супостата!

Подожди-ка моего меньшого брата».(С)