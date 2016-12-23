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За месяц от укуса клещей пострадали уже более сотни петербуржцев

17:42, 2 мая
Тэги: клещи, ленобласть, здоровье, роспотребнадзор, статистика
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Тэги: клещи, ленобласть, здоровье, роспотребнадзор, статистика
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Общество
Обсуждение темы:
«За месяц от укуса клещей пострадали уже более сотни петербуржцев»
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Муж Лариски57,АКSМ-Зои 02.05 20:03 [ + 6 ]

Если в СССР клещей травили и от их укусов люди меньше раз в 100 страдали. То в данный момент едрисня убогая и скудоумная на всём экономит, на чём можно! Их главная задача - набить свой курдюк безразмерный! А, там как хотите?

НС 02.05 21:35 [ + 3 ]

Мы же платим налоги. Почему бы на какую то сумму не провести обработку лесов как в старые добрые времена, когда еще была жива СЭС?

арнольд питерский 02.05 22:10 [ + 4 ]

От кремлевских клещей уже 17лет страдаем

смерч 02.05 23:02 [ + 0 ]

Прикольная картинка.Всем всё понятно.Продам ОЗК не дорого.

смерч 02.05 23:05 [ + 0 ]

Я извиняюсь конечно но что значит обработать леса?Хорошие добрые времена?Всех пчёл на,и других полезных насекомых...Раньше присосался клещ снял аккуратно и забыл,а теперь всякие цифалиты и прочее уйню человек придумал,человек а не природа.

Всего комментариев - 5

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