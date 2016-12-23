За месяц от укуса клещей пострадали уже более сотни петербуржцев

Только 8 из них были атакованы насекомыми в черте города.

Обсуждение темы:

«За месяц от укуса клещей пострадали уже более сотни петербуржцев»

Муж Лариски57,АКSМ-Зои 02.05 20:03 [ + 6 – ]

Если в СССР клещей травили и от их укусов люди меньше раз в 100 страдали. То в данный момент едрисня убогая и скудоумная на всём экономит, на чём можно! Их главная задача - набить свой курдюк безразмерный! А, там как хотите?

НС 02.05 21:35 [ + 3 – ]

Мы же платим налоги. Почему бы на какую то сумму не провести обработку лесов как в старые добрые времена, когда еще была жива СЭС?

арнольд питерский 02.05 22:10 [ + 4 – ]

От кремлевских клещей уже 17лет страдаем

смерч 02.05 23:02 [ + 0 – ]

Прикольная картинка.Всем всё понятно.Продам ОЗК не дорого.