«На развязке ЗСД с Богатырским проспектом с 15 мая вырастет тариф для водителей легковушек без транспондеров»

На пункте оплаты ЗСД на Богатырском проспекте изменяется тариф для тех, кто не пользуется транспондером. Об этом 2 мая сообщаетДля водителей легковушек (машины других классов изменения не коснутся), предпочитающих оплачивать проезд наличными, стоимость увеличится до 100 рублей. Стоимость проезда по сквозным маршрутам, проходящим мимо съездов на Богатырский проспект, также остается прежней.

Пример стоимости некоторых поездок после 15.05.2017 (для транспортных средств 1 класса)

Маршрут Стоимость при оплате наличными Стоимость при оплате транспондером без абонентской платы Стоимость при оплате транспондером с абонентской платой Богатырский пр. – Приморский пр. 100 руб. (круглосуточно) 12 руб 80 коп 6 руб 40 коп - ночью 11 руб 52 коп 5 руб 76 коп - ночью Богатырский пр. – наб. Макарова 100 руб. (круглосуточно) 49 руб. 24 руб 50 коп - ночью 44 руб 10 коп 22 руб 05 коп - ночью Богатырский пр. – наб.р.Екатерингофки 160 руб. (круглосуточно) 75 руб 10 коп 37 руб 55 коп - ночью 67 руб 59 коп 33 руб 80 коп - ночью