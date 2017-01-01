Обсуждение темы:

«У преступной группы, поставлявшей наркотики в Петербург, изъяли больше центнера сильнодействующих веществ»

Уточните пожалуйста, являются ли они гражданами РФ?

а пятого почему не упаковали? менты свою долю ждут?

Всех наркоторговцев и изготовителей отравы на зону! Лет на 10-15, чтобы не травили людей своей поганью!