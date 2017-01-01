При пожаре в расселенном доме на Костромском проспекте погибли три человека

Еще одно госпитализировали с тяжелыми травмами.

Еще одно госпитализировали с тяжелыми травмами.



Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу, трагедия произошла в ночь на 2 моя в одном из расселенных домов на Костромском проспекте. После тушения пожара в здании были обнаружены тела двух мужчин и женщины. Кроме того с указанного дома в тяжелом состоянии был госпитализирован в одну из больниц мужчина 1968 года рождения.



По факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).



В настоящее время проводится осмотр места происшествия, в том числе с участием следователей-криминалистов, специалиста в области судебной медицины, сотрудников МЧС России по Санкт-Петербурга и Ленинградской области.



"Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Назначены судебно-медицинские экспертизы с целью выяснения обстоятельств и причины смерти", - отметили в ведомстве.



Напомним, Минувшей ночью в Выборгском районе Петербурга произошел серьезный пожар в расселенном доме, в результате которого погибли три человека. Еще один пострадавший был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу, трагедия произошла в ночь на 2 моя в одном из расселенных домов на Костромском проспекте. После тушения пожара в здании были обнаружены тела двух мужчин и женщины. Кроме того с указанного дома в тяжелом состоянии был госпитализирован в одну из больниц мужчина 1968 года рождения.По факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).В настоящее время проводится осмотр места происшествия, в том числе с участием следователей-криминалистов, специалиста в области судебной медицины, сотрудников МЧС России по Санкт-Петербурга и Ленинградской области."Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Назначены судебно-медицинские экспертизы с целью выяснения обстоятельств и причины смерти", - отметили в ведомстве.Напомним, ранее сообщалось о том, что в выгоревшей квартире на Ленинском проспекте нашли тело хозяина с переломанной челюстью и ребрами.







Обсуждение темы: «При пожаре в расселенном доме на Костромском проспекте погибли три человека» Неzнайка. 02.05 16:10 [ + 4 – ]

Бомжи, выпили, костер, сгорели...Обычная история для "культурного" питербада...

Всего комментариев - 1