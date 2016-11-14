В ночь на среду в Петербурге разведут Гренадерский и Сампсониевский мосты
13:40, 2 мая
Тэги: мосты, расписание
Еще на Gazeta.SPb
- Крем от геморроя «Здоров»
- В массовой драке на Марата юноши выясняли отношения при помощи кулаков и кирпича (видео)
- В Орехово из озера достали тело неизвестного мужчины
- Открытие в лечении варикоза
- На Синявинских высотах водитель-поисковик подорвался на противотанковой мине
- За месяц от укуса клещей пострадали уже более сотни петербуржцев
- С 5 мая ограничат движение на трех перекрестках с Невским проспектом
- На Пограничника Гарькавого в припаркованной "Газели" нашли мертвого мужчину
- В Сестрорецке "Дэу" во время обгона лоб в лоб столкнулась с КамАзом, груженным щебнем
- В Сясьстрое 6-летний мальчик разбил голову, упав со стола
- На развязке ЗСД с Богатырским проспектом с 15 мая вырастет тариф для водителей легковушек без транспондеров
- Непродолжительное тепло в Петербурге сменится очередным похолоданием
Новости от партнеров
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
Материалы по теме
8 декабря 2016
6 декабря 2016
30 ноября 2016
14 ноября 2016
garikgro 11:21, 21 марта
В Ленобласти в жуткой аварии погибли два человека, еще трое получили травмы, в том числе годовалый малыш
В Петербурге полиция не дала депутату Милонову "влиться" в колонну марширующих ЛГБТ-активистов и устроить провокацию (видео) (12/+12)
У преступной группы, поставлявшей наркотики в Петербург, изъяли больше центнера сильнодействующих веществ (6/+6)
В коммуналке на Маршала Тухачевского двое в масках избили двух девушек и украли у их соседа более 600 тысяч рублей (33/+0)
В Петербурге полиция не дала депутату Милонову "влиться" в колонну марширующих ЛГБТ-активистов и устроить провокацию (видео) (12/+12)
В коммуналке на Маршала Тухачевского двое в масках избили двух девушек и украли у их соседа более 600 тысяч рублей (33/+0)
Следователи установили личность предполагаемого смертника, устроившего теракт в петербургском метро (27/+0)
13:14, 2 мая В Ленобласти в жуткой аварии погибли два человека, еще трое получили травмы, в том числе годовалый малыш (2/+2)
10:57, 2 мая На Седова мужчина на "Шевроле" проехал на "красный" и отправил в больницу двух женщин и двух детей (1/+1)
10:03, 2 мая В Петербурге полиция не дала депутату Милонову "влиться" в колонну марширующих ЛГБТ-активистов и устроить провокацию (видео) (12/+12)
09:32, 2 мая С фасада дома на Некрасова, который реставрировали год назад, кусок балкона упал женщине на голову (3/+3)
14:53, 1 мая "Зенит" обыграл "Томь" и обошёл ЦСКА в таблице РФПЛ (видео) (0/+0)
Подписка
на новости
на новости
Опять это рыжее чмо пиарится... в «В Петербурге полиция не дала депутату Милонову "влиться" в колонну марширующих ЛГБТ-активистов и устроить провокацию (видео)»
Люди, кстати, заметили одну особенность пид...ов - от едро! Стоит, людям выступить за свои права, против нищеты, коррупции, против "Платона"-платных, азбитых дорог, выйти на акцию "Надоел!". Как тут же дырявые подходят и идут, провокаторы, вместе с митинг... в «В Петербурге полиция не дала депутату Милонову "влиться" в колонну марширующих ЛГБТ-активистов и устроить провокацию (видео)»
Подонка-водятла, на зону! И, надолго, лет на 10, не меньше! Может покушает баланды и поймёт, не можешь водить авто - не садись за руль, убогий! в «На Седова мужчина на "Шевроле" проехал на "красный" и отправил в больницу двух женщин и двух детей »
Наглядный пример необходимости срочного медицинского освидетельствования "народного" избранника ! в «В Петербурге полиция не дала депутату Милонову "влиться" в колонну марширующих ЛГБТ-активистов и устроить провокацию (видео)»
В данном случае мигранта аульного без суда и следствия на зону и под нары! Прав макака или нет!? В бараке разберутся с новой женой и без едрисьих оправданий и реплик в защиту "бедного гастера". Не хочешь неприятностей - забудь дорогу на Русь! Чернильницу,... в «В Волхове студентка обвинила ухажера матери в сексуальном насилии над ее 4-летней сестрой»
5
5
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.