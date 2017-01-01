В массовой драке на Марата юноши выясняли отношения при помощи кулаков и кирпича (видео)

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«В массовой драке на Марата юноши выясняли отношения при помощи кулаков и кирпича (видео)»

Муж Лариски57,АКSМ-Зои 02.05 20:11 [ + 7 – ]

Если руки чешутся? Объединились бы между собой и учили уму - разуму ишачню аульную! Много бы пользы больше было!

Bloempje 02.05 21:49 [ + 4 – ]

Похоже нефтегазовый век заканчивается, возвращаемся в каменный!

Конкурентное преимущество у тех, у кого рогов много!!!

Инь Порось 02.05 22:35 [ + 5 – ]

Муж Лариски57,АКSМ-Зои 02.05 20:11 - абсолютно прав. А то ишаки сейчас, небось, смотрят это видео и радуются ...

Не надо давать им этой радости!!!!