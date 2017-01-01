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«В Ленобласти в жуткой аварии погибли два человека, еще трое получили травмы, в том числе годовалый малыш»

В Выборгском районе ЛО это прямо тренд года – кидать тачку и убегать после ДТП. На днях такой же беглец на кукурузере въехал в тазик на Светогорском шоссе, покалечил молодого парня и так же смылся. А смысл? Что за тема вообще?