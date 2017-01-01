Бездомный прожил десять часов после падения из окна 4-го этажа на севере Петербурга

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«Бездомный прожил десять часов после падения из окна 4-го этажа на севере Петербурга»

ДeдЗахаp 02.05 12:29 [ + 7 – ]

Откуда в едрисье-путинской раше берутся бездомные? В СССР не было понятия такого, как бомж! Потому, как тарифы на коммунальные тарифы были самыми дешёвыми в мире! Не как сейчас, при нынешней ЖКХ - самой ненасытной, под руководством ПЖиВ.

Тоскливый Дятел Терпило 02.05 16:40 [ + -4 – ]

Поразительная живучесть и очевидно тяга к жизни. Интересно, зачем он туда забрался.