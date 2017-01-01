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«На Синявинских высотах водитель-поисковик подорвался на противотанковой мине»

Из нетленного...



Бабка в лесу собирала малину

И напоролась на старую мину,

Долго я буду видеть во сне

Ее голубые глаза на сосне.