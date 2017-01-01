В Волхове студентка обвинила ухажера матери в сексуальном насилии над ее 4-летней сестрой

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«В Волхове студентка обвинила ухажера матери в сексуальном насилии над ее 4-летней сестрой»

ДeдЗахаp 02.05 12:12 [ + 9 – ]

В данном случае мигранта аульного без суда и следствия на зону и под нары! Прав макака или нет!? В бараке разберутся с новой женой и без едрисьих оправданий и реплик в защиту "бедного гастера". Не хочешь неприятностей - забудь дорогу на Русь! Чернильницу, также, наказать.За связь с аульной ИГИЛ!

Тоскливый Дятел Терпило 02.05 16:39 [ + -8 – ]

Даже редакция допускает возможность сговора. Мигранта могли оклеветать и он имеет право подать в суд для защиты чести и достоинства.