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«На севере Петербурга у бизнесмена угнали Toyota Land Cruiser стоимостью 5 млн рублей»

едро-олигархи путинского режима, сумеют путём ограбления людей, купить себе новые авто. Для пиявок из пживчиков, то не проблема!