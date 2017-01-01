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«В Петербурге офицера погранслужбы подозревают в телефонном терроризме»

До кап.2 го ранга дослужился, а ума не нажил!Если против путино-едрисей власти, то с этими пиявками надо другим путём бороться. Деньги за ложный вызов идут с наших( народных) налогов! Жадная и лживая едрисня и рубля не заплатит и не расходует за ложный вызов.